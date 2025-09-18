Сушко о старте «Динамо»: «Глупо сейчас накалять ситуацию, искать виноватых. Мы сыграли пока несколько туров, не хотим делать никакую трагедию»
Сергей Сушко высказался о неудачном старте «Динамо».
Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26.
«Цыплят по осени считают, а в хоккее по весне. Мы сыграли пока несколько туров, и не хотим делать никакую трагедию.
Спокойно работаем, у нас хороший состав. У нас получилось сохранить лидеров, точечно укрепиться.
Сейчас, наверное, глупо накалять ситуацию, искать виноватых. Это не совсем правильно», – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.
«Динамо» валится – 4 поражения за 5 матчей. Кудашова и правда могут уволить?
