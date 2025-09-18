Вячеслав Козлов о слухах про отставку Кудашова: «Неприятно, но надо спокойно относиться. Все в руках хоккеистов «Динамо», надо делать результат без раскачки»

Вячеслав Козлов высказался о возможной отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

У бело-голубых только 1 победа в 5 матчах сезона, клуба набрал 3 очка и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось , что руководство «Динамо» отправит Алексея Кудашова в отставку через 5 матчей, если он не улучшит результаты.

– Сколько времени «Динамо» потребуется для того, чтобы команда вылезла из ямы?

– Времени нет. Все в руках хоккеистов. Надо делать результат без раскачки уже в предстоящих матчах.

– В последнее время было в СМИ много информации о судьбе Алексея Кудашова. Как вы реагировали на такие новости?

– Это неприятно, но это часть хоккейного бизнеса. К этому надо относиться спокойно, – сказал помощник главного тренера «Динамо ».