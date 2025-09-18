  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Козлов о слухах про отставку Кудашова: «Неприятно, но надо спокойно относиться. Все в руках хоккеистов «Динамо», надо делать результат без раскачки»
0

Вячеслав Козлов о слухах про отставку Кудашова: «Неприятно, но надо спокойно относиться. Все в руках хоккеистов «Динамо», надо делать результат без раскачки»

Вячеслав Козлов высказался о возможной отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

У бело-голубых только 1 победа в 5 матчах сезона, клуба набрал 3 очка и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» отправит Алексея Кудашова в отставку через 5 матчей, если он не улучшит результаты. 

– Сколько времени «Динамо» потребуется для того, чтобы команда вылезла из ямы?

– Времени нет. Все в руках хоккеистов. Надо делать результат без раскачки уже в предстоящих матчах.

– В последнее время было в СМИ много информации о судьбе Алексея Кудашова. Как вы реагировали на такие новости?

– Это неприятно, но это часть хоккейного бизнеса. К этому надо относиться спокойно, – сказал помощник главного тренера «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Козлов
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о старте «Динамо»: «Проблема не в физике или тактике, а в головах. После довольно успешного сезона ребята не раскочегарились»
6сегодня, 16:11
Козлов о возвращении в «Динамо»: «В КХЛ были предложения, но я был на связи с клубом, даже когда был главным тренером «Сочи»
7сегодня, 02:39
«Динамо» дало Кудашову 5 матчей на исправление ситуации. Ротенберг входит в шорт-лист тренеров, который начали составлять в клубе («Советский спорт»)
70вчера, 18:00
Главные новости
Ландескуг о сезоне «Колорадо»: «Я пахал три года не ради того, чтобы просто вернуться в состав. Цель – Кубок Стэнли, может, и не один»
31 минуту назад
Гришин о словах Ротенберга, что «Федотов играет не хуже, чем Макар»: «Вряд ли Кэйл думает о том, что его сравнивают с Максом. И Максим не хочет таких параллелей»
сегодня, 21:06
Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч «Трактора» на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, то же могу сказать об Аликине»
1сегодня, 20:54
Гатиятулин об 1:2 от «Нефтехимика»: «У «Ак Барса» непростой период. У соперников в два раза меньше моментов, но наказывают нас чуть ли не за каждую ошибку. От нас ждут побед, понимаем»
4сегодня, 20:16
41-летний Джиордано завершил карьеру и стал тренером в системе «Торонто». У него 577 очков в 1148 матчах в НХЛ и «плюс 129»
9сегодня, 20:00
«Калгари» продлил контракт с Баклундом на 2 года, кэпхит – 3,25 млн долларов. У 36-летнего капитана 1066 матчей за «Флэймс»
1сегодня, 19:44
Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
1сегодня, 19:22
Торторелла, Хайнс, Куинн – ассистенты Салливана в штабе сборной США на Олимпиаду-2026
2сегодня, 18:56
Фетисов о 40-летии Овечкина: «Пожелал ему выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Он этого очень хочет»
1сегодня, 18:42
«Ак Барс» проиграл 4 из 5 матчей сезона – сегодня 1:2 от «Нефтехимика». Команда Гатиятулина – предпоследняя на Востоке
17сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» выставит Ингрэма на драфт отказов. Вратарь прошел программу помощи игрокам НХЛ после смерти матери и был допущен к матчам
8 минут назад
Алексей Заварухин о работе с братом в штабе «Автомобилиста»: «Это инициатива Николая, мы мечтали работать вместе. Какое давление может быть? Мы понимали, на что идем»
47 минут назад
Уильямс о ЦСКА: «Английской речи больше, чем русской. Тренеры прекрасно говорят. С Саморуковым вся коммуникация на английском, также у Охотюка с Руа и Спронга с Абрамовым»
1сегодня, 20:36
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»
1сегодня, 19:32
Анкудинов о допинге у Морозова: «Подставил «Спартак», на него возлагали надежды как на одного из ведущих игроков. Это пятно на нашем хоккее»
сегодня, 19:09
Ларионов о «Зените»: «Найдет свою игру, будет показывать хороший футбол, как и СКА. Семак в поиске, сезон длинный, это не спринт – марафон»
3сегодня, 18:35
Булыкин об Овечкине: «Одна из его мечт – как можно дольше играть в хоккей, быть полезным обществу, в какой стране – неважно. Желаю ему здоровья и исполнения всех мечт»
3сегодня, 18:02
«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 887,5 тысяч долларов в год
сегодня, 17:31
Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
сегодня, 15:22
Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
1сегодня, 15:11