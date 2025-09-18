  • Спортс
  • Барабанов о том, что не получается у «Ак Барса»: «Много чего. У команды нет уверенности в себе. Это видно невооруженным глазом»
0

Барабанов о том, что не получается у «Ак Барса»: «Много чего. У команды нет уверенности в себе. Это видно невооруженным глазом»

Александр Барабанов высказался о неудачном старте «Ак Барса».

Казанцы проиграли 4 из 5 матчей. 17 сентября клуб уступил «Нефтехимику» (1:2).

– Что думаете о неудачном матче и в целом серии домашней серии игр команды, которая идет из поражений?

– Ничего не думаю.

– Что не получается прежде всего, на ваш взгляд?

– Много чего. У команды нет уверенности в себе. Это видно невооруженным глазом. Уверенность только через работу может к нам прийти.

– Эмоционально какое состояние сейчас у вас, у партнеров? Как выйти из этого состояния?

– Я уже сказал в прошлом ответе, нечего добавить, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
