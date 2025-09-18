Зарплата Анселя Галимова в «Авангарде» – 15 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Анселя Галимова в «Авангарде» составит 15 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Авангард » подписал Анселя Галимова на год.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18». В плей-офф он забросил 2 шайбы в 11 играх.