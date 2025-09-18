Гришин о словах Ротенберга, что «Федотов играет не хуже, чем Макар»: «Вряд ли Кэйл думает о том, что его сравнивают с Максом. И Максим не хочет таких параллелей»

Игорь Гришин высказался о сравнениях Максима Федотова с Кэйлом Макаром.

В среду «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс » (2:1) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Ранее главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сравнил 23-летнего форварда Максима Федотова с Кэйлом Макаром: «Почему все говорят о Макаре? Максим Федотов играет не хуже. Он показал наш русский характер в матче с Беларусью».

– Игра боевая, сложная для нас. Но и для «Ак Барса» было сложно. Какие‑то моменты нам удавались лучше. Но ребята бились, удачно забили меньшинство. А потом выстояли и заслуженно победили.

– «Нефтехимик» не побеждал в Казани с 2017 года. Было ли принципиально это серию прервать?

– Мне сказали, что в регулярных чемпионатах не побеждали вообще. Но мы об этом не думаем. Настраиваемся на каждый матч, идем от своей игры. Что‑то удается улучшить, что‑то нет. Но такие победы дают силы, уверенность. Мы получили хороший импульс.

– «Нефтехимик» отличается куражом. Согласитесь?

– Эмоции – немаловажный фактор для команды. Это влияет на атмосферу, все играют друг за друга с желанием. «Нефтехимик» серьезно обновился по сравнению с прошлым годом. Но мы в коллективе создали такую обстановку, что игроки понимают – мы бьемся друг за друга. Вот на этом кураже и играем. Хотим при этом больше бросать по воротам.

– У команды хороший показатель большинства. Вы довольны?

– Мы немного работаем над этим компонентом. Есть разные упражнения, мы подбираем ребят, кто хорошо друг с другом взаимодействует.

– Вы довольны тем, что подписали Максима Федотова?

– Да, он молодец, сразу влился в команду, занял свою позицию, добавил нам креатива в атаке. Он уверенный в себе хоккеист, не боится сделать ошибку. Нам повезло с его подписанием.

– Роман Ротенберг в свое время сравнил Федотова с Кэйлом Макаром. А вы видите сходство?

– Некорректно сравнивать хоккеистов друг с другом. Они индивидуальные личности, имеют сильные стороны. Вряд ли Кэйл Макар думает о том, что его сравнивают с Максом Федотовым. Как и Максим не хочет таких параллелей, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.