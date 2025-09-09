Луи Робитайл о ВХЛ: «Между АХЛ и ECHL по уровню, я впечатлен. Хоккей динамичный, лига большая, много переездов, это само по себе вызов»

Луи Робитайл высоко оценил уровень хоккея в ВХЛ.

– Какое у вас сложилось мнение о ВХЛ?

– Я раньше был генеральным менеджером в молодежной хоккейной лиге, и мы часто драфтовали ребят из МХЛ . Я тренировал Михаила Абрамова, Виталия Абрамова, Сергея Бойкова.

Честно говоря, я никогда не уделял много внимания ВХЛ, был больше сосредоточен на КХЛ и МХЛ. Многие говорили мне: «Ты удивишься уровню». КХЛ, безусловно, на втором месте в мире после НХЛ . Я работал вместе с Ги, наблюдал за их тренировками, матчами – люди часто недооценивают уровень хоккея здесь.

Что касается ВХЛ , то хоккей здесь быстрый, динамичный. Я бы сказал, что это уровень между АХЛ и ECHL. Калибр действительно хороший. Лига большая, много переездов, и это само по себе вызов. Я уже почувствовал это на предсезонке.

Мы добирались поездом в Тюмень, потом сыграли небольшой турнир в Санкт-Петербурге. И, кстати, какой потрясающий город Петербург! Было здорово провести там четыре дня. Думаю, со временем я узнаю лигу еще лучше.

Уже сейчас я чувствую себя в ней более подготовленным, чем два месяца назад. Я понимаю реальность: как здесь организованы переезды, тренировки. И пока могу сказать, что впечатлен уровнем, – сказал главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл.