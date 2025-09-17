Булыкин об Овечкине: «Одна из его мечт – как можно дольше играть в хоккей, быть полезным обществу, в какой стране – неважно. Желаю ему здоровья и исполнения всех мечт»
Дмитрий Булыкин пожелал Александру Овечкину исполнения его желаний.
Капитану «Вашингтона» 17 сентября исполнилось 40 лет.
«Поздравляю Овечкина с днем рождения, желаю ему, самое главное, здоровья. Чтобы его мечты исполнялись.
Наверное, одна из мечт – как можно дольше играть в хоккей, неважно, где, в какой стране и потом быть полезным стране и обществу.
Я думаю, что это наступает у всех спортсменов, когда они завершают карьеру. В общем, желаю ему здоровья и исполнения всех его мечт», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
