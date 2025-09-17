  • Спортс
Булыкин об Овечкине: «Одна из его мечт – как можно дольше играть в хоккей, быть полезным обществу, в какой стране – неважно. Желаю ему здоровья и исполнения всех мечт»

Дмитрий Булыкин пожелал Александру Овечкину исполнения его желаний.

Капитану «Вашингтона» 17 сентября исполнилось 40 лет. 

«Поздравляю Овечкина с днем рождения, желаю ему, самое главное, здоровья. Чтобы его мечты исполнялись.

Наверное, одна из мечт – как можно дольше играть в хоккей, неважно, где, в какой стране и потом быть полезным стране и обществу.

Я думаю, что это наступает у всех спортсменов, когда они завершают карьеру. В общем, желаю ему здоровья и исполнения всех его мечт», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

