Наиль Якупов высказался о любви к хоккею в Омске.

«У нас замечательные фанаты. И я не могу объяснить на словах, почему в Омске так любят хоккей. Это какая-то религия. Наверное, потому что клуб КХЛ здесь не конкурирует с другими командами.

На «Матче звезд » я провел классное время с Максимом Сушинским. Сели друг другу на уши, болтали пять часов. Я многое спрашивал про Омск. Спрашиваю: «Максим, была такая же атмосфера, когда вы играли 20 лет назад?» Он: «Абсолютно то же самое. Мы тогда еще в СКК Блинова играли». Это главный вид спорта в Омске, и хоккейные команды были всегда хорошие.

«Авангард» никогда не был середнячком. Я сам еще помню, как играла команда в те времена, когда выступали Сушинский, Прокопьев, Затонский, Маракл… Как в финале победили «Магнитку» в 2004 году, как в город потом прилетел Яромир Ягр .

Я выступал в Канаде – и скажу вам, что в Омске любят хоккей не меньше. Сейчас мы выйдем за пределы «G‑Drive Арены», через полтора часа после матча – и на улице будет стоять где‑то 60 детей. Уже за полночь, а они ждут хоккеистов, чтобы взять у них автографы и сфотографироваться. И шоколадку тебе подарят, и хорошие слова скажут.

Вот как это объяснить? Это же искренняя любовь к хоккею и к своей команде. Такого, как в Омске, я не видел нигде», – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .