Козлов о 2:3 от «Авангарда»: «Салават» играет неплохо, в таблицу не смотрим. Лед был вязкий, шайба прыгала и скакала, соперник хорошо оборонялся»

Виктор Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Авангарда» (2:3 ОТ).

– Мы провели хороший первый период – с контролем шайбы, выходом из‑под давления. Забили гол, у нас было мало потерь. За счет этого мы владели инициативой. Во втором периоде пошли потери, чем воспользовался «Авангард ».

Но в третьем периоде мы вернулись в игру. И хотя бились в пять защитников, ребята выстояли. А в овертайме мастеровитые ребята из Омска хорошо разыграли «4 на 3». Но мы заработали очень важное и нужное нам очко.

– Что с реализацией у вашей команды?

– Это качество, которое нужно нарабатывать. Оно или есть или над этим нужно работать, оставаясь после тренировок и работая над броском.

Кроме того, лед был вязкий. Шайба прыгала и скакала – ребята в определенные моменты делали не то, что нужно. При этом соперник хорошо оборонялся, здоровые и габаритные защитники. Но мы из этого матча извлекли опыт, который нам в будущем должен помочь.

– Когда забил Кузнецов и стало 2:2, думаете, ваша команда наработала на этот гол? Или дал слабину «Авангард»?

– Играют две команды, никто не хочет поддаваться. Никто не давал слабину. Хорошо, что мы удачно забили. Игра уходила в сторону Омска, там были качели. Но мне понравилось, что мы устаканили ситуацию. Кроме того, Александр Самонов провел хороший матч.

– Почему Корбит и Федотов попали в ротацию?

– Они не травмированы, а набирают форму. У нас есть ребята, которые выглядят предпочтительнее.

– Джек Родуолд за пять матчей набрал 1 очко. Почему?

– Джек играет хорошо. Он занял свою нишу, хорош на вбрасываниях, надежен в обороне, выводит партнеров на голевые позиции. Этот парень отличается надежностью, я хотел видеть его в своей команде.

– Как оцениваете психику и физику своей команды?

– Мы в таблицу не смотрим. На старте сезона играли против топовых команд. Играем неплохо, но допускаем ошибки. И я вижу, что ребята взрослеют и мужают, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов.