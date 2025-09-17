  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 2:3 от «Авангарда»: «Салават» играет неплохо, в таблицу не смотрим. Лед был вязкий, шайба прыгала и скакала, соперник хорошо оборонялся»
6

Козлов о 2:3 от «Авангарда»: «Салават» играет неплохо, в таблицу не смотрим. Лед был вязкий, шайба прыгала и скакала, соперник хорошо оборонялся»

Виктор Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Авангарда» (2:3 ОТ).

– Мы провели хороший первый период – с контролем шайбы, выходом из‑под давления. Забили гол, у нас было мало потерь. За счет этого мы владели инициативой. Во втором периоде пошли потери, чем воспользовался «Авангард».

Но в третьем периоде мы вернулись в игру. И хотя бились в пять защитников, ребята выстояли. А в овертайме мастеровитые ребята из Омска хорошо разыграли «4 на 3». Но мы заработали очень важное и нужное нам очко.

– Что с реализацией у вашей команды?

– Это качество, которое нужно нарабатывать. Оно или есть или над этим нужно работать, оставаясь после тренировок и работая над броском.

Кроме того, лед был вязкий. Шайба прыгала и скакала – ребята в определенные моменты делали не то, что нужно. При этом соперник хорошо оборонялся, здоровые и габаритные защитники. Но мы из этого матча извлекли опыт, который нам в будущем должен помочь.

– Когда забил Кузнецов и стало 2:2, думаете, ваша команда наработала на этот гол? Или дал слабину «Авангард»?

– Играют две команды, никто не хочет поддаваться. Никто не давал слабину. Хорошо, что мы удачно забили. Игра уходила в сторону Омска, там были качели. Но мне понравилось, что мы устаканили ситуацию. Кроме того, Александр Самонов провел хороший матч.

– Почему Корбит и Федотов попали в ротацию?

– Они не травмированы, а набирают форму. У нас есть ребята, которые выглядят предпочтительнее.

Джек Родуолд за пять матчей набрал 1 очко. Почему?

– Джек играет хорошо. Он занял свою нишу, хорош на вбрасываниях, надежен в обороне, выводит партнеров на голевые позиции. Этот парень отличается надежностью, я хотел видеть его в своей команде.

– Как оцениваете психику и физику своей команды?

– Мы в таблицу не смотрим. На старте сезона играли против топовых команд. Играем неплохо, но допускаем ошибки. И я вижу, что ребята взрослеют и мужают, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoВиктор Козлов
logoСалават Юлаев
logoДжек Родуолд
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМаксим Кузнецов
logoАлександр Самонов
logoИлья Федотов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» выиграл 4 матча подряд, победив «Салават» в овертайме. У команды Козлова 4 поражения в 5 матчах сезона
11сегодня, 15:59
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
1115 сентября, 21:14
Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
1015 сентября, 20:05
Главные новости
Депутат Свищев о 40-летии Овечкина: «Пожелаем новых рекордов, чтобы закончил карьеру на пике, вернулся в Россию. В политике у него все получится, уверен»
28 минут назад
Дмитрий Васильев о допинге у Морозова: «Нужно дисквалифицировать пожизненно за тяжелые вещества. Наркотики – зло, это стимулятор для повышения результатов, как и допинг»
320 минут назад
КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Трактор» обыграл «Автомобилист», «Ак Барс» противостоит «Нефтехимику», «Шанхай» уступил «Адмиралу»
15334 минуты назадLive
«Трактор» прервал серию «Автомобилиста» из 3 побед подряд. Никонов и Коршков забили, у Дриджера – шатаут
744 минуты назад
«Эдмонтон» не планирует подписывать Харта, сообщил Боумэн. «Ойлерс» рассчитывают на Скиннера
158 минут назад
Вячеслав Козлов о старте «Динамо»: «Проблема не в физике или тактике, а в головах. После довольно успешного сезона ребята не раскочегарились»
6сегодня, 16:11
«Авангард» выиграл 4 матча подряд, победив «Салават» в овертайме. У команды Козлова 4 поражения в 5 матчах сезона
11сегодня, 15:59
Мэттью Ткачак может не сыграть до декабря, сообщил Зито. Форвард «Флориды» перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ
1сегодня, 15:44
Морозов о 40-летии Овечкина: «Лучший снайпер НХЛ, его «Великая погоня» – эпохальное событие для мирового хоккея. Будем рады увидеть в КХЛ!»
1сегодня, 15:31
Жена Овечкина выложила фото игрока с детьми и числом 40 из воздушных шаров. Сегодня капитан «Вашингтона» празднует юбилей
2сегодня, 14:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
сегодня, 15:22
Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
1сегодня, 15:11
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:4 с «Сибирью»: «Не хочу распыляться, что мы плохие и все плохо. Команда сражалась, очко заработали – будем работать»
сегодня, 14:44
Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»
1сегодня, 13:37
Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»
сегодня, 13:13
Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Сибирь» порадовала, через такие игры строится коллектив. Не все получается, но мы гнули свою линию»
1сегодня, 12:52
«Сибирь» победила «Амур» по буллитам – 4:3. Команды нанесли по 11 бросков в послематчевой серии
4сегодня, 11:53
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
5сегодня, 10:49
Агент Шабанова об «Айлендерс»: «Максим увидел, что может выиграть конкуренцию. Ему все нравится – надеемся войти в сезон с таким же настроением»
сегодня, 10:38
Третьяк о 40-летии Овечкина: «Я Сашу уже поздравил. Один день перепутал – думал, в Америке минус сутки. Важно, что он при жизни стал легендой»
1сегодня, 08:27