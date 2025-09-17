«Авангард» выиграл 4 матча подряд, победив «Салават» в овертайме. У команды Козлова 4 поражения в 5 матчах сезона
«Авангард» одержал 4 победы подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше обыграла «Салават» (3:2 ОТ) в домашнем матче.
Таким образом, «Авангард» одержал 4-ю победу подряд. У омичей только 1 поражение в этом сезоне – дома от «Ак Барса» (1:2).
«Салават» проиграл 4 матча из 5 в текущем сезоне и на данный момент идет последним на Востоке с 3 баллами. У команды Козлова лишь одна победа со старта чемпионата – над «Металлургом» (3:2 ОТ).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
