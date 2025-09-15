Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»

Виктор Козлов заявил, что заменить Джоша Ливо смог бы только Сергей Мозякин.

Сегодня «Салават Юлаев » проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4. Это поражение стало для клуба 3-м в 4 матчах сезона-2025/26.

В межсезонье самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ Джош Ливо перешел из «Салавата» в «Трактор ».

– Есть люди, способные заменить Ливо?

– Если только Сергей Мозякин , который забивал по 49 [за сезон], но он закончил.

Таких бомбардиров, как Мозякин и Ливо, единицы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .