Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
Виктор Козлов заявил, что заменить Джоша Ливо смог бы только Сергей Мозякин.
Сегодня «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4. Это поражение стало для клуба 3-м в 4 матчах сезона-2025/26.
В межсезонье самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ Джош Ливо перешел из «Салавата» в «Трактор».
– Есть люди, способные заменить Ливо?
– Если только Сергей Мозякин, который забивал по 49 [за сезон], но он закончил.
Таких бомбардиров, как Мозякин и Ливо, единицы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
