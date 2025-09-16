Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»

Виктор Козлов назвал вызовом уход ряда лидеров из «Салавата» в межсезонье.

«Салават Юлаев » проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26. В межсезонье клуб покинули Михаил Науменков, Динар Хафизуллин, Джош Ливо, Нэйтан Тодд, Шелдон Ремпал и Скотт Уилсон.

– Из команды ушло много мастеровитых игроков. Нет опасения, что это может сказаться на том, как далеко команда сможет зайти в плей-офф?

– Это что-то новое. Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .