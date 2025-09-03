Зарипов о потолке зарплат: «Все осознают, что не получат 150 млн за сезон сейчас. Менеджерам стало проще разговаривать с игроками»

Данис Зарипов рассказал о влиянии потолка зарплат на Фонбет Чемпионат КХЛ.

– Учитывая фактор потолка зарплат, роль менеджера в современной КХЛ возросла?

– Сейчас стало легче разговаривать с игроками: все осознают, что не получат 150 миллионов за сезон. Есть потолок, уровень зарплат снизился.

Главная задача менеджера – подобрать игроков на приемлемую зарплату. Важно, чтобы они соответствовали той цепочке, которая нужна для победы. Не каждый, зайдя в коллектив, сможет ему соответствовать.

– Уровень лиги упал?

– Не сказал бы, что упал, он изменился. Лига стала другой, хоккей стал быстрее. Игрокам и лиге нужно под это подстраиваться и создавать что-то новое. Сузились площадки, из-за чего изменилась игра. Руководители клубов резко решили омолодить составы, плюс сказался потолок зарплат.

– Уровень игроков снизился или повысился?

– Не возьмусь оценивать, у нас есть молодые звездочки. Мы будем смотреть, как они будут дальше показывать себя, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, депутат Госсовета Татарстана.

Зарипов о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат: «Раз за разом слышу: «Какие деньги получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд»