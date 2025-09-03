  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зарипов о потолке зарплат: «Все осознают, что не получат 150 млн за сезон сейчас. Менеджерам стало проще разговаривать с игроками»
1

Зарипов о потолке зарплат: «Все осознают, что не получат 150 млн за сезон сейчас. Менеджерам стало проще разговаривать с игроками»

Данис Зарипов рассказал о влиянии потолка зарплат на Фонбет Чемпионат КХЛ.

– Учитывая фактор потолка зарплат, роль менеджера в современной КХЛ возросла?

– Сейчас стало легче разговаривать с игроками: все осознают, что не получат 150 миллионов за сезон. Есть потолок, уровень зарплат снизился.

Главная задача менеджера – подобрать игроков на приемлемую зарплату. Важно, чтобы они соответствовали той цепочке, которая нужна для победы. Не каждый, зайдя в коллектив, сможет ему соответствовать.

– Уровень лиги упал?

– Не сказал бы, что упал, он изменился. Лига стала другой, хоккей стал быстрее. Игрокам и лиге нужно под это подстраиваться и создавать что-то новое. Сузились площадки, из-за чего изменилась игра. Руководители клубов резко решили омолодить составы, плюс сказался потолок зарплат.

– Уровень игроков снизился или повысился?

– Не возьмусь оценивать, у нас есть молодые звездочки. Мы будем смотреть, как они будут дальше показывать себя, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, депутат Госсовета Татарстана. 

Зарипов о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат: «Раз за разом слышу: «Какие деньги получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
деньги
logoКХЛ
logoДанис Зарипов
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарипов о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат: «Раз за разом слышу: «Какие деньги получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд»
14вчера, 10:24
Никита Тертышный: «В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Это не хоккеистам решать, нам надо работать, наверху во всем разберутся за нас»
731 августа, 15:22
Генменеджер «Шанхая» о потолке зарплат в клубе: «Не зайдем в сезон с ведомостью под 900 млн рублей. Мы считаем деньги, но места для маневра достаточно»
228 августа, 07:30
Главные новости
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Нас в НХЛ тоже не берут. Ждем окончательного решения Клима. У некоторых клубов есть интерес, но они не торопятся выходить к нам с предложением»
4 минуты назад
Агент Кузнецова: «Поиска клуба нет. Есть ожидание подписания. Две команды сейчас решают моменты внутри своего потолка»
421 минуту назад
Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»
1сегодня, 14:41
Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
4сегодня, 13:51
Александр Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. Александр среди любителей не затеряется в любом виде спорта, а в хоккее он – топ»
1сегодня, 12:56
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
2сегодня, 12:32
Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»
6сегодня, 12:08
Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Форвард пропустил прошлый сезон КХЛ (Алексей Шевченко)
8сегодня, 11:44
Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»
32сегодня, 11:20
Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества
11сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»
33 минуты назад
Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»
55 минут назад
Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
сегодня, 14:28
Григоренко о Никитине: «Дисциплина в его командах на уровне. Он не пытается слепить из игрока то, что не получится. В ЦСКА было построже при нем, чем при Федорове»
сегодня, 14:15
Гендиректор «Авангарда»: «Решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам, глядя на то, какой складывается коллектив по атмосфере и духу»
1сегодня, 13:41
Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»
2сегодня, 13:31
Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»
5сегодня, 13:15
Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы. Защитник «Авангарда» вернется в общую группу в середине сентября
сегодня, 12:44
«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)
6сегодня, 12:20
Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ
сегодня, 11:56