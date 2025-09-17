«Лада» расторгла контракты с Хохлачевым и Рыковым по соглашению сторон
«Лада» расторгла контракты с Александром Хохлачевым и Егором Рыковым.
Договоры были расторгнуты по соглашению сторон.
В этом сезоне 32-летний Хохлачев провел 3 матча. У нападающего ни одного очка при полезности «минус 2» и 16:07 в среднем на льду.
28-летний Рыков набрал 1 (0+1) очко за 4 игры. Показатель полезности защитника – «0», среднее игровое время – 19:26.
«Мы благодарим Егора и Александра за игру и желаем успешного продолжения карьеры», – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
«Лада» поместила Хохлачева в список отказов. У экс-форварда «Спартака» 0 очков за 3 игры в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
