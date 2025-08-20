Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: «Моя реакция – не шок, а удивление. Этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать»

Максим Березин высказался о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт.

- Максим, многие болельщики «Лады» были шокированы расставанием с капитаном команды после 0:6 от «Металлурга» на предсезонном турнире в Минске. Что произошло?

– После турнира в Беларуси состоялся разговор с главным тренером [Борисом Мироновым ] и генеральным менеджером [Сергеем Гомоляко ]. Тренер сказал, что он так видит ситуацию с защитниками и что это общее решение с менеджментом.

- Ваша реакция?

– Удивление. За два сезона в «Ладе» пропустил лишь три матча из 136, пользовался доверием тренеров, получил максимальное игровое время – и капитанскую повязку.

Вроде бы ничто не говорило о возможном расторжении. Тем более что хорошо прошел первую часть тренировочного лагеря, тесты. Функционально чувствовал себя в форме, близкой к оптимальной.

- Вы удивились решению руководства – или были им шокированы?

– Знаете, этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать. Ведущие игроки многих команд вынуждены менять клубы, трансферная политика непредсказуемая и жесткая. Поэтому моя реакция – не шок, а удивление, – сказал экс-защитник клуба из Тольятти.