Сафин перешел в «Адмирал». Контракт с экс-форвардом «Трактора» – на год

Остап Сафин перешел в «Адмирал».

Нападающий подписал соглашение с дальневосточным клубом на один год.

В прошлом сезоне Остап Сафин выступал за «Ладу» и «Трактор ».

В общей сложности он провел 40 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 18 (3+15) очков. В плей-офф на его счету 2 (2+0) балла в 17 играх.

Уральский клуб ранее расторг договор с хоккеистом по соглашению сторон.