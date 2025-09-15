Уодделл о Федотове: «Он обеспечит «Коламбусу» большую глубину на позиции вратаря. Это было нашим приоритетом в межсезонье»
Генменеджер «Коламбуса» высказался о приобретении вратаря Ивана Федотова.
«Блю Джекетс» выменяли 28-летнего россиянина у «Филадельфии», отдав выбор в 6-м раунде драфта-2026.
«Иван – габаритный и атлетичный вратарь. Он обеспечит нам большую глубину на этой позиции.
Это было нашим приоритетом в межсезонье. И эта сделка решает данную задачу», – объяснил Дон Уодделл.
Федотова обменяли в «Коламбус». «Филадельфия» больше в него не верит
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Коламбуса»
