8

«Коламбус» планирует отправить Федотова в АХЛ (Аарон Порцлайн)

«Коламбус» планирует отправить Ивана Федотова в АХЛ.

Вчера российского голкипера обменяли из «Филадельфии» на пик в шестом раунде драфта-2026.

По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, «Блю Джекетс» хотят провести Федотова через драфт отказов и отправить в фарм-клуб. Основной парой вратарей останутся Элвис Мерзликин и Джет Гривс.

Действующее соглашение Федотова рассчитано до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 3,275 млн долларов.

В прошлом сезоне вратарь провел 26 матчей за «Флайерс» и одержал 6 побед, отражая 88% бросков при коэффициенте надежности 3,15.

Федотова обменяли в «Коламбус». «Филадельфия» больше в него не верит

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Аарона Порцлайна
