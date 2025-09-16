Гендиректор «Динамо» о возвращении Козлова: «Специалист с большим опытом и авторитетом, хорошим знанием английского. Вместе с ним мы достигнем больших высот!»

Сергей Сушко высказался о возвращении Вячеслава Козлова в штаб «Динамо».

Тренер уже работал ассистентом Алексея Кудашова в штабе бело-голубых. В июне он покинул команду из Москвы и возглавил «Сочи». Но уже 19 июля южане уволили Козлова.

«Рады приветствовать Вячеслава Козлова в московском «Динамо »! Специалист с большим опытом и авторитетом снова будет работать на благо нашего любимого Клуба.

Высокий интеллект, хорошее знание английского языка, грамотная работа с легионерами и постановка игры в большинстве делают специалиста универсальным для большого количества задач внутри нашего тренерского штаба.

Вячеслав Анатольевич прошел долгий и мощный путь, завоевав по ходу своей игровой карьеры два Кубка Стэнли – многие игроки такому позавидуют. Мы рады возвращению старшего тренера – уверен, что вместе с ним мы достигнем больших высот!» – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.

