«Торпедо» выиграло все 5 матчей сезона. Команда Исакова лидирует в КХЛ с 10 очками

«Торпедо» одержало 5 побед в 5 матчах текущего FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова обыграла «Сочи» (3:0) в выездном матче.

Таким образом, «Торпедо » выиграло все 5 матчей в этом сезоне и на данный момент лидирует в общей таблице КХЛ с 10 баллами.

«Сочи » потерпел 3-е поражение в 5 матчах, команда Владимира Крикунова идет 7-й на Западе с 5 очками в 5 матчах.