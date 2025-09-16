«Торпедо» выиграло все 5 матчей сезона. Команда Исакова лидирует в КХЛ с 10 очками
«Торпедо» одержало 5 побед в 5 матчах текущего FONBET Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Исакова обыграла «Сочи» (3:0) в выездном матче.
Таким образом, «Торпедо» выиграло все 5 матчей в этом сезоне и на данный момент лидирует в общей таблице КХЛ с 10 баллами.
«Сочи» потерпел 3-е поражение в 5 матчах, команда Владимира Крикунова идет 7-й на Западе с 5 очками в 5 матчах.
