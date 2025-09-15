Артюхин о «Торпедо»: «Командочка боевитая. Костяк остался. Плюс Исаков взял ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь»
Евгений Артюхин оценил выступление «Торпедо» на старте сезона.
В воскресенье клуб в овертайме обыграл «Спартак» (4:3). Нижегородская команда возглавляет таблицу КХЛ, набрав 8 очков в 4 матчах.
– За счет чего «Торпедо» удается лидировать в КХЛ после столь неудачного межсезонья?
– Костяк в «Торпедо» остался. Плюс Исаков взял в команду ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь. Командочка боевитая. Кульбаков здорово играет, держит команду на плаву.
Для многих первое место «Торпедо» – сюрприз, но вопрос насколько хватит их мастерства и задора. В любом случае, они молодцы, здорово начали регулярный чемпионат, нужно продолжать в том же духе, – сказал бывший хоккеист сборной России Евгений Артюхин.
