Артюхин о «Торпедо»: «Командочка боевитая. Костяк остался. Плюс Исаков взял ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь»

Евгений Артюхин оценил выступление «Торпедо» на старте сезона.

В воскресенье клуб в овертайме обыграл «Спартак» (4:3). Нижегородская команда возглавляет таблицу КХЛ , набрав 8 очков в 4 матчах.

– За счет чего «Торпедо» удается лидировать в КХЛ после столь неудачного межсезонья?

– Костяк в «Торпедо» остался. Плюс Исаков взял в команду ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь. Командочка боевитая. Кульбаков здорово играет, держит команду на плаву.

Для многих первое место «Торпедо» – сюрприз, но вопрос насколько хватит их мастерства и задора. В любом случае, они молодцы, здорово начали регулярный чемпионат, нужно продолжать в том же духе, – сказал бывший хоккеист сборной России Евгений Артюхин.