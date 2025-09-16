  • Спортс
0

Никитин о 5:6 от «Спартака»: «ЦСКА очень много глупостей наделал. Умному человеку такие игры идут на пользу»

Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА от «Спартака».

Армейцы проиграли в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 5:6 Б. 

– Нужно отдать должное сопернику – вернуться в такую игру. Очень много глупостей наделали. Не по игре совершенно, потому что там неигровые моменты, удаления глупые, которые давали уверенность сопернику. Но моментами играли. Нам нужно расти. Понимать, как нужно проводить такие игры.

– Как оцените игру Спронга? Насколько он действительно большой мастер по меркам КХЛ?

– Он, мне кажется, просто мастер. Моя задача – вписать этого мастера в команду, чтобы команда, скажем так, органично это все переживала, потому что хоккей – командный вид спорта. И Спронг – часть команды, не более того.

– Успели ли вы лично соскучиться по атмосфере дерби?

– Шикарный матч для болельщиков. Конечно, немного подвели своих болельщиков. Но здесь ни по самоотдаче, ни по страсти вопросов не было. Просто у кого-то отсутствие опыта, кто-то может себе что-то позволить. Но умному человеку такие игры идут на пользу. Такие игры нужно уметь играть.

– У вас в обойме есть Спенсер Мартин и два молодых вратаря – Дмитрий Гамзин и Петр Андреянов. Как вы планируете их использовать в сезоне?

– Общее понимание есть. Дай бог все будут живы-здоровы. Петр сейчас в «Звезде», ему нужно еще там стать лидером. Димка прошлую игру здорово провел. Сейчас все идет по плану. Но хоккей, как и жизнь, вещь непредсказуемая, планы будут нарушаться, но мы особо за это не переживаем.

Сегодня такая игра была, непростая для вратаря. Ты стоишь, а потом раз – «пять на три» большинство у соперника. И для Спенсера это тоже опыт, как побеждать в таких матчах. 

– Как будете решать вопрос, кто будет в следующем матче?

– Спенсер и выйдет.

– К вам приезжает ваш недавний клуб в следующем матче. Смотрели ли вы их игры и заметили ли какие-то изменения?

– Вообще не смотрел, мне некогда. У нас через день уже четвертая игра. Надо свои матчи смотреть, к сопернику готовиться. Сейчас как раз завтра будет возможность посмотреть, – сказал главный тренер ЦСКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
