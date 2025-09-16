«Спартак» победил ЦСКА по буллитам, отыгравшись с 2:5. Кин сравнял счет на 58-й минуте, Спронг сделал хет-трик
«Спартак» обыграл ЦСКА в серии буллитов, уступая 2:5 по ходу матча.
Команда под руководством Алексея Жамнова выиграла матч FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 6:5 Б.
«Спартак» отыгрался со счета 2:5, американский защитник Джоуи Кин сравнял на 58-й минуте и перевел игру в овертайм.
Решающий бросок в серии буллитов на счету форварда красно-белых Нэйтана Тодда. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Дэниэл Спронг.
«Спартак» одержал вторую победу в 5 играх сезона. Армейцы под руководством Игоря Никитина проиграли 2-й матч из 5.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
