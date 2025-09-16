  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» победил ЦСКА по буллитам, отыгравшись с 2:5. Кин сравнял счет на 58-й минуте, Спронг сделал хет-трик
19

«Спартак» победил ЦСКА по буллитам, отыгравшись с 2:5. Кин сравнял счет на 58-й минуте, Спронг сделал хет-трик

«Спартак» обыграл ЦСКА в серии буллитов, уступая 2:5 по ходу матча.

Команда под руководством Алексея Жамнова выиграла матч FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 6:5 Б. 

«Спартак» отыгрался со счета 2:5, американский защитник Джоуи Кин сравнял на 58-й минуте и перевел игру в овертайм. 

Решающий бросок в серии буллитов на счету форварда красно-белых Нэйтана Тодда. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Дэниэл Спронг

«Спартак» одержал вторую победу в 5 играх сезона. Армейцы под руководством Игоря Никитина проиграли 2-й матч из 5. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
