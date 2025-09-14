Жамнов о «Спартаке»: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему»

Алексей Жамнов высказался после поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ).

По ходу матча «Спартак» вел со счетом 2:0. Это третье поражение команды подряд.

– Почему команда отдала победу?

– Это спорт, наша большая беда еще с того года в том, что мы не можем концентрированно играть все 60 минут. Не делаем то, что должны, не успеваем и получаем удаления.

Минус еще в том, что «Торпедо» во втором периоде добавило, а мы остались на той же скорости. Эту проблему мы должны решить в кратчайшие сроки.

– Как считаете, команда вас слышит?

– В какие-то моменты слышит. Но поймите, что больше здесь зависит от игроков. Тренер должен тактически руководить командой, но без эмоций игроков очень тяжело что-либо сделать. Сейчас у нас непонятные эмоции. Будем искать причины.

Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, мы решим эту проблему.

– Команда функционально не готова?

– Готова. Дело в эмоциях, нужно играть с ними, а не так, как мы сейчас играем, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

