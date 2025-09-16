Яруллин заработает 104 млн рублей в «Ак Барсе» за 3 года. Зарплата защитника снизится с 55 до 24 млн в этом сезоне по новому соглашению («СЭ»)

«Ак Барс» заплатит Альберту Яруллину 104 млн рублей за 3 сезона.

Сегодня стало известно, что казанский клуб переподписал контракт с защитником до 31 мая 2028 года.

Как информирует «Спорт-Экспресс», в текущем сезоне зарплата игрока составит 24 млн рублей, в двух последующих - по 40.

По прошлому соглашению, которое было рассчитано до конца сезона-2026/27, зарплата Яруллина составляла 55 млн рублей в год.

В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».

Всего Яруллин провел 472 матча и набрал 134 (33+101) очка при показателе полезности «+60» за 11 сезонов в составе «Ак Барса ».

Сообщалось, что казанский клуб заключил новое соглашение с Яруллиным с понижением зарплаты, чтобы подписать Владимира Алистрова .