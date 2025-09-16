4

«Ак Барс» заплатит Алистрову 75 млн рублей за 2 сезона (Артур Хайруллин)

Владимир Алистров заработает 75 млн рублей за два сезона в «Ак Барсе».

Сегодня казанский клуб объявил о соглашении с 24-летним нападающим на два года. Ранее он был на пробном контракте. 

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, зарплата Алистрова в «Ак Барсе» в нынешнем сезоне составит 22 млн рублей в год, в следующем – 53 млн.

Алистров ранее покинул СКА, петербургский клуб расторг договор с форвардом.

В прошлом сезоне на счету нападающего 18 (3+15) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoАк Барс
logoВладимир Алистров
logoКХЛ
деньги
