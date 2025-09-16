«Ак Барс» подписал с Алистровым контракт на 2 сезона. У форварда было пробное соглашение
«Ак Барс» заключил соглашение с Владимиром Алистровым на 2 года.
Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на два сезона. В КХЛ он провел 269 игр и набрал 100 (39+61) очков.
Алистров ранее покинул СКА, петербургский клуб расторг договор с форвардом.
В прошлом сезоне Алистров набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Сегодня «Ак Барс» переподписал контракт с 32-летним защитником Альбертом Яруллиным. Сообщалось, что казанский клуб заключил новое соглашение с Яруллиным с понижением зарплаты, чтобы подписать Алистрова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
