«Ак Барс» переподписал контракт с Яруллиным до 2028 года

«Ак Барс» переподписал контракт с Альбертом Яруллиным на новых условиях.

Новое соглашение с защитником действует до 31 мая 2028 года.

В нынешнем сезоне Альберт Яруллин провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».

Всего он провел 472 матча и набрал 134 (33+101) очка при показателе полезности «+60» за 11 сезонов в составе «Ак Барса ».

Ранее сообщалось , что после переподписания Яруллина «Ак Барс» сможет подписать полноценный контракт с форвардом Владимиром Алистровым, который находится в клубе на просмотровом соглашении.