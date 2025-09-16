«Ак Барс» переподписал контракт с Яруллиным до 2028 года
«Ак Барс» переподписал контракт с Альбертом Яруллиным на новых условиях.
Новое соглашение с защитником действует до 31 мая 2028 года.
В нынешнем сезоне Альберт Яруллин провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».
Всего он провел 472 матча и набрал 134 (33+101) очка при показателе полезности «+60» за 11 сезонов в составе «Ак Барса».
Ранее сообщалось, что после переподписания Яруллина «Ак Барс» сможет подписать полноценный контракт с форвардом Владимиром Алистровым, который находится в клубе на просмотровом соглашении.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
