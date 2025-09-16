7 из 13 последних матчей «Металлурга» завершились вничью в основное время. 4.40 – будет овертайм с «Северсталью»
«Северсталь» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
7 из 13 последних матчей «Металлурга» завершились вничью в основное время. С таким же исходом завершились 3 из 8 последних личных встреч с «Северсталью».
Букмекеры дают коэффициент 4.40 на то, что в сегодняшней игре основное время завершится вничью. 2.65 – победит «Северсталь», 2.40 – гости окажутся сильнее.
Матч состоится 16 сентября, начало – в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости