7 из 13 последних матчей «Металлурга» завершились вничью в основное время. 4.40 – будет овертайм с «Северсталью»

«Северсталь» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

7 из 13 последних матчей «Металлурга» завершились вничью в основное время. С таким же исходом завершились 3 из 8 последних личных встреч с «Северсталью».

Букмекеры дают коэффициент 4.40 на то, что в сегодняшней игре основное время завершится вничью. 2.65 – победит «Северсталь», 2.40 – гости окажутся сильнее.

Матч состоится 16 сентября, начало – в 19:00 мск.