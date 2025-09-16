18-летний форвард «Металлурга» Федоров набрал первые очки в КХЛ – 1+1 против «Северстали»
Михаил Федоров набрал первые очки в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Металлург» противостоит «Северстали» (4:0, второй период) в выездном матче.
18-летний нападающий магнитогорского клуба Михаил Федоров забил свой первый гол и сделал первую результативную передачу в чемпионате.
В прошлом сезон форварда провел 3 матча за «Металлург» в КХЛ.
