18-летний форвард «Металлурга» Федоров набрал первые очки в КХЛ – 1+1 против «Северстали»

Михаил Федоров набрал первые очки в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Металлург» противостоит «Северстали » (4:0 , второй период) в выездном матче.

18-летний нападающий магнитогорского клуба Михаил Федоров забил свой первый гол и сделал первую результативную передачу в чемпионате.

В прошлом сезон форварда провел 3 матча за «Металлург » в КХЛ .