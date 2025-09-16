Вячеслав Козлов вернется в штаб «Динамо» («СЭ»)
Вячеслав Козлов вернется в тренерский штаб «Динамо».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Вячеслав Козлов уже работал ассистентом Алексея Кудашова в «Динамо». В июне он покинул команду из Москвы и возглавил «Сочи». Но уже 19 июля южане уволили Козлова.
«Динамо» набрало три очка в пяти матчах сезона-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
