Вячеслав Козлов вернется в штаб «Динамо» («СЭ»)

Вячеслав Козлов вернется в тренерский штаб «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вячеслав Козлов уже работал ассистентом Алексея Кудашова в «Динамо». В июне он покинул команду из Москвы и возглавил «Сочи». Но уже 19 июля южане уволили Козлова.

«Динамо» набрало три очка в пяти матчах сезона-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.