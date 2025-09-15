  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе»
0

Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе»

Джордан Уил высказался после поражения от «Барыса» (2:5).

«Динамо» проиграло 4 из 5 матчей в нынешнем сезоне.

– Что скажешь о сегодняшней игре? Что произошло? Как это можно исправлять?

– Это тяжело описать. Мы делаем много хороших вещей на площадке, мы работаем. Но чего-то не хватает, не знаю…

– Что сегодня было с дисциплиной? Было много удалений, формат 5×3, два гола в меньшинстве пропустили. 

– Да, все это было. Думаю, что некоторые моменты удалений можно было трактовать по-другому. Мы пропустили ужасные голы, которые мы не можем пропускать, если хотим выигрывать.

В конце концов, мы сделали выводы и извлекли уроки из наших ошибок. Если мы хотим измениться, нам нужно быть одной командой. И возвращаться к нашей игре шаг за шагом. 

– Сегодня ты играл с Максимом Маминым, а не с Диланом Сикьюрой. Как ты себя чувствовал в такой связке?

– Было комфортно. Он отлично играет, трудится. Он может сделать разницу в игре. Неважно, с кем я играю, с ним или с Диланом – они оба отличные игроки. У нас сегодня были хорошие шансы, но не получилось. 

– Сейчас команда возвращается в Москву, а через несколько дней летит во Владивосток. Что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию?

– Да, у нас сейчас непростая часть сезона. Много выездов, причем дальних. Это непростой отрезок, но мы должны быть все вместе и идти в одну сторону. Если вспоминать прошлый сезон, то было подобное. Но мы всегда разговаривали в команде, оставались одним целым, и у нас все наладилось. 

– Ты уже заговорил о прошлом сезоне. Можешь сравнить их?

– Мы получили опыт, но умудрились все равно проиграть. Кажется, что все немного повторяется. Надеюсь, мы уже прошли этот этап, и скоро все нормализуется. Хочу верить, что для этого нам потребуется меньше игр, чем в прошлом году.

Сейчас нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе. Главное, что у нас есть цель и вместе мы – одна команда, – сказал нападающий «Динамо» Джордан Уил.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoДжордан Уил
logoБарыс
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoМаксим Мамин
logoДилан Сикьюра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»
сегодня, 19:29
Кудашов после 2:5 от «Барыса»: «Удаления стали решающим фактором. Исправлять – есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции»
9сегодня, 18:58
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
130сегодня, 18:17
Главные новости
Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»
13 минут назад
Гусев провел 600-й матч в регулярках КХЛ. У него 578 очков
43 минуты назад
«Детройт» показал форму к 100-летию клуба на сезон-2025/26
2сегодня, 20:36Фото
Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
1сегодня, 20:05
Веккионе, Лимож и Анас делят 1-е место в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 7 очков в 4 играх сезона
6сегодня, 19:17
Кудашов после 2:5 от «Барыса»: «Удаления стали решающим фактором. Исправлять – есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции»
9сегодня, 18:58
Козлов о том, что «Салават» много пропускает: «У нас молодые защитники. Всей командой сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее»
10сегодня, 18:49
Ги Буше о 5:4 с «Динамо» Минск: «Мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу. Команда строится, приобретает уверенность, мы учимся выходить из сложных ситуаций»
3сегодня, 18:42
Судья Морозов о том, что игрок «Металлурга» бросил в него шайбу: «Разин улыбается, показывает на попу мне и пятюню ему отбивает. После игры хоккеист говорит: «Простите, так стыдно. Я вас видел»
3сегодня, 18:34
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
130сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
27 минут назад
Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»
сегодня, 20:16
Ги Буше об игре «Авангарда»: «Пересечение синих линий – пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать»
сегодня, 19:56
Умер экс-вратарь «Рейнджерс» и «Детройта», член Зала славы Эд Джакомин
1сегодня, 19:48
Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»
сегодня, 19:29
Потуральски забил 1-й гол в КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 1+2 в 4 играх сезона
сегодня, 17:59
Тренер «Адмирала» Тамбиев одержал 100-ю победу в КХЛ
1сегодня, 17:51Фото
Квартальнов о 4:5 от «Авангарда»: «Мелкие вещи соперник делал чуть лучше. Мы забили много и пропустили многовато. Были индивидуальные ошибки, разберемся»
1сегодня, 16:50
Артюхин о «Торпедо»: «Командочка боевитая. Костяк остался. Плюс Исаков взял ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь»
сегодня, 15:59
Виноградов о лидерстве «Торпедо» в КХЛ: «Без разницы, что говорят эксперты – я это не читаю. Мы набираем уверенность с каждым матчем»
3сегодня, 14:58