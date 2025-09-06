Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»

Виталий Кравцов уверен, что Максим Шабанов наберет минимум 50 очков в сезоне НХЛ.

В прошлом сезоне форварды дошли до финала Кубка Гагарина в составе «Трактора». 24-летний Шабанов перешел в «Айлендерс » в межсезонье. На его счету 67 (23+44) очка в 65 матчах прошлой регулярки.

– Скажи честно, у Шабанова получится в НХЛ?

– Минимум 50 очков наберет.

– Пятьдесят? Шабанов? С чего ты взял?

– Я знаю, как он относится к делу. Не все пока понимают, на что он способен, – сказал нападающий «Ванкувера » Виталий Кравцов .