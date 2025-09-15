Козлов о том, что «Салават» много пропускает: «У нас молодые защитники. Всей командой сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее»

Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:4).

«Салават Юлаев » проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.

– Хороший матч. Мне понравилась самоотдача моей команды. Играли с желанием. Но пока не хватает реализации и забитых голов в равных составах.

Не скажу, что мы безобразно играли в обороне. «Автомобилист » – команда с хорошими мастерами. Для наших бойцов непросто выходить и выигрывать единоборства «один в один». Да, много единоборств проигрывали, но считаю, что за счет командных действий мы неплохо сыграли в обороне.

– Ваша команда много пропускает, как планируете решать проблему во вратарской линии?

– Это не проблема. У нас молодые защитники. Всей командой мы сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее.

– Вы рано сняли вратаря, не переборщили с риском?

– Не переборщил. Считаю, что для нас была хорошая возможность забить гол, который вернул бы нас в игру. Потому что «пять на пять» «Автомобилист» хорошо обороняется, было тяжело пробить их оборону.

Считаю, что для ребят важны моменты, через которые они проходят. Да ошибаются. Но без ошибок ты не становишься лучше, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .