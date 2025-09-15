Ги Буше высказался об игре «Авангарда» в сезоне-2025/26.

Сегодня клуб обыграл минское «Динамо » по буллитам со счетом 5:4. «Авангард» заявил на этот матч 11 номинальных нападающих.

– Игра в 11 нападающих могла помешать удержать победный счет в концовке?

– Могло такое быть, но это не наш случай. Нужна зрелость, чтобы понимать, когда стоит разыгрывать шайбу. Чем дальше сезон, тем лучше это получается.

В прошлом году у меня ушло два-три месяца, чтобы научить команду пересекать синюю линию. Новый сезон – все с чистого листа. Мы уставали, но не потому что нас было 11 нападающих, а потому что нам приходилось возвращаться в зону атаки.

Пересечение синих линий – пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .