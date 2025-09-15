Потуральски забил 1-й гол в КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 1+2 в 4 играх сезона
Эндрю Потуральски забил первый гол в КХЛ.
Сегодня «Авангард» обыграл минское «Динамо» (5:4 Б). 31-летний американский форвард отметился заброшенной шайбой в этом матче.
Нападающий проводит первый сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 4 играх сезона на его счету 3 (1+2) балла.
Напомним, в сезоне-2024/25 Эндрю Потуральски играл в АХЛ. Он провел 59 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
