Ги Буше о 5:4 с «Динамо» Минск: «Мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу. Команда строится, приобретает уверенность, мы учимся выходить из сложных ситуаций»

Ги Буше подвел итоги матча с минским «Динамо» (5:4 Б).

Эта победа стала для «Авангарда» 3-й в 4 играх сезона-2025/26. По ходу матча минское «Динамо » отыгралось с 1:3, но в итоге потерпело поражение.

«Не все матчи будут шедевральными. Мы здорово начали, забросили быстрый гол. Но когда ты быстро повел в счете, становишься очень уверенным и ждешь легкой прогулки, а соперник не хочет получить много шайб, мобилизуется и идет вперед.

Сегодня мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу на синей линии, подвели удаления. Такое может происходить.

Наша команда строится, приобретает уверенность в себе, мы учимся выходить из сложных ситуаций. Сегодня мы встречались с сильным соперником, было непросто, но мы нашли путь победить. Пусть его можно назвать некрасивым, но тем не менее.

Я доволен, что мы взяли два очка. Определенные моменты становятся лучше из игры в игру», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше.