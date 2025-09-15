Веккионе, Лимож и Анас делят 1-е место в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 7 очков в 4 играх сезона
Игроки «Барыса» и «Динамо» Минск делят лидерство в гонке бомбардиров КХЛ.
Сегодня нападающий «Барыса» Майк Веккионе набрал 4 (2+2) балла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:2).
Теперь на его счету 7 (3+4) очков в 4 играх сезона-2025/26.
Он делит первое место в гонке лучших бомбардиров КХЛ с форвардами минского «Динамо» Алексом Лиможем и Сэмом Анасом.
Лимож сегодня забил 2 гола в игре против «Авангарда» (4:5 Б). Всего на его счету 7 (5+2) очков в 4 матчах сезона.
Анас набрал 2 (1+1) балла в игре с «Авангардом». В его активе 7 (3+4) очков в 4 матчах
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
