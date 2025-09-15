0

В 6 последних матчах «Авангарда» и «Динамо» Мн было 6+ голов. 2.15 – продление тренда

«Авангард» встретится с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

В каждой из шести последних личных встреч команды забросили минимум по 6 шайб.

Букмекеры дают коэффициент 2.15 на продление тренда в сегодняшней игре. 1.77 – серия из встреч с 6+ голами прервется.

Матч состоится 15 сентября и начнется в 16:30 мск.

