«Авангард» выиграл 3-й матч подряд. «Динамо» Минск отыгралось с 1:3, но проиграло по буллитам
«Авангард» выиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Ги Буше обыграла минское «Динамо» (5:4 Б).
Эта победа стала для «Авангарда» 3-й в 4 играх сезона-2025/26.
По ходу матча минское «Динамо» отыгралось с 1:3, но в итоге потерпело поражение.
В следующей игре, 17 сентября, «Авангард» примет «Салават Юлаев». «Динамо» сыграет против СКА 19 сентября.
