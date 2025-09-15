«Авангард» выиграл 3-й матч подряд. «Динамо» Минск отыгралось с 1:3, но проиграло по буллитам

«Авангард» выиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Ги Буше обыграла минское «Динамо» (5:4 Б).

Эта победа стала для «Авангарда » 3-й в 4 играх сезона-2025/26.

По ходу матча минское «Динамо » отыгралось с 1:3, но в итоге потерпело поражение.

В следующей игре, 17 сентября, «Авангард» примет «Салават Юлаев». «Динамо» сыграет против СКА 19 сентября.