Минское «Динамо» выиграло 8 последних матчей против «Авангарда» по броскам в створ. 2.15 – тренд продлится

«Авангард» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Беларуси бросает в створ чаще «Авангарда» на протяжении 8 последних матчей. Последний раз омичи перебросали минчан в январе 2021 года.

Букмекеры считают, что «Авангард» выиграет по броскам в створ сегодня – 1.68. На победу «Динамо» и продление тренда дают коэффициент 2.15, на ничью по броскам – 20.00.

Матч пройдет 15 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.