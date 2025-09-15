Минское «Динамо» выиграло 8 последних матчей против «Авангарда» по броскам в створ. 2.15 – тренд продлится
«Авангард» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Беларуси бросает в створ чаще «Авангарда» на протяжении 8 последних матчей. Последний раз омичи перебросали минчан в январе 2021 года.
Букмекеры считают, что «Авангард» выиграет по броскам в створ сегодня – 1.68. На победу «Динамо» и продление тренда дают коэффициент 2.15, на ничью по броскам – 20.00.
Матч пройдет 15 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
