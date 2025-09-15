  • Спортс
  • Защитник «Лады» Земченок об 1:6: «СКА показал нам, как играть в быстрый хоккей. Мы не успевали подумать, из этого вылились удаления»
Защитник «Лады» Артем Земченок прокомментировал поражение от СКА.

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 6:1 в пользу армейцев. Земченок играл за СКА в двух предыдущих сезонах.

– СКА показал нам, как играть в быстрый хоккей (улыбается).

В первом периоде мы, прежде всего, не успевали. Были и ненужные удаления, которые вылились из того, что мы не успевали подумать головой. Долго соображали, куда же убежать. Потом уже надо было догонять, фолить. Естественно, СКА сразу реализовал «5 на 3», притом почти две минуты прошли в таком формате.

Потом, во втором периоде, мы вроде бы выровняли игру. И моменты появились, и забили два гола, но один не засчитали. А в третьем начали неплохо, потом ошибок наделали, ещё и пропустили. В принципе, игра на этом закончилась.

– Почему такими разными получились периоды: 0:3, 1:0, 0:3?

– Тяжело сказать. Может быть, во втором периоде мы несколько смен хорошо наложили, больше держали шайбу – из-за этого были моменты, и большинство тоже сразу зарабатывалось.

А первый и третий, когда лавка близко, все меняются, игроки соперника на скорости входили, и мы просто не успевали, – сказал Артем Земченок.

Ларионов-младший о 6:1 с «Ладой»: «СКА настраивается на каждую игру как на 7-й матч плей‑офф. Все команды в КХЛ очень сильные»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Охтинский пресс-центр»
