«Шанхай» представил гостевую форму под песню группы «Ленинград» WWW

«Шанхай» презентовал гостевую форму под песню группы «Ленинград».

В это межсезонье китайский клуб переехал из Подмосковья в Санкт-Петербург.

Клуб записал видеоролик под песню WWW группы «Ленинград». В ней содержатся следующие слова: «Когда переехал – не помню. Наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой».

«В гостях – как дома.

За 7 тысяч километров от Шанхая мы чувствуем себя как дома в Санкт-Петербурге. И все это благодаря тем невероятным, добрым и искренним людям, которые здесь живут. Спасибо вам за это.

Шенгбидебао, встречай гостевой комплект формы «Шанхай Дрэгонс»!» – сказано в сообщении пресс-службы «Шанхая».

Фото: t.me/shadragons

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
