«Шанхай» представил гостевую форму под песню группы «Ленинград» WWW

«Шанхай» презентовал гостевую форму под песню группы «Ленинград».
В это межсезонье китайский клуб переехал из Подмосковья в Санкт-Петербург.
Клуб записал видеоролик под песню WWW группы «Ленинград». В ней содержатся следующие слова: «Когда переехал – не помню. Наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой».
«В гостях – как дома.
За 7 тысяч километров от Шанхая мы чувствуем себя как дома в Санкт-Петербурге. И все это благодаря тем невероятным, добрым и искренним людям, которые здесь живут. Спасибо вам за это.
Шенгбидебао, встречай гостевой комплект формы «Шанхай Дрэгонс»!» – сказано в сообщении пресс-службы «Шанхая».
