Соболев о «Спартаке» после 3:4 с «Торпедо»: «Удаления сказались, мое было дурацким. Нам надо подумать, что делать дальше. Так играть нельзя»

Даниил Соболев высказался о поражении «Спартака» от «Торпедо» (3:4 ОТ после 2:0).

Оно стало для команды третьим подряд.

«Удаления сказались в сегодняшней встрече. Было мое абсолютно дурацкое удаление, за ним последовал еще один штраф. Так получилось сегодня… Этого дальше нельзя допускать.

Мысли сейчас точно такие же, какие были раньше. Надо собраться командой и поговорить.

Необходимо подумать, что нам делать дальше, потому что так играть нельзя», – сказал 22-летний защитник красно-белых, для которого эта игра стала дебютной в FONBET КХЛ.