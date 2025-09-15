  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Соболев о «Спартаке» после 3:4 с «Торпедо»: «Удаления сказались, мое было дурацким. Нам надо подумать, что делать дальше. Так играть нельзя»
0

Соболев о «Спартаке» после 3:4 с «Торпедо»: «Удаления сказались, мое было дурацким. Нам надо подумать, что делать дальше. Так играть нельзя»

Даниил Соболев высказался о поражении «Спартака» от «Торпедо» (3:4 ОТ после 2:0).

Оно стало для команды третьим подряд. 

«Удаления сказались в сегодняшней встрече. Было мое абсолютно дурацкое удаление, за ним последовал еще один штраф. Так получилось сегодня… Этого дальше нельзя допускать.

Мысли сейчас точно такие же, какие были раньше. Надо собраться командой и поговорить.

Необходимо подумать, что нам делать дальше, потому что так играть нельзя», – сказал 22-летний защитник красно-белых, для которого эта игра стала дебютной в FONBET КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
logoТорпедо
logoСоветский спорт
logoДаниил Соболев
logoСпартак
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коростелев о «Спартаке»: «Нам нужно по-мужицки сыграть следующую игру. Не будем списывать поражения на нагрузки, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов»
1вчера, 21:45
Жамнов об игре Порядина: «Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую»
3вчера, 21:25
Жамнов о «Спартаке»: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему»
16вчера, 17:55
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Спартак». Команда Исакова выиграла 4-й матч подряд
20вчера, 17:15
Главные новости
«Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)
23сегодня, 04:58
Пашков о работе Кудашова в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»
8сегодня, 04:20
Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»
7сегодня, 03:40
Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»
3сегодня, 03:30
КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
10сегодня, 03:15
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
8сегодня, 02:55
Уодделл о Федотове: «Иван добавит «Коламбусу» глубины во вратарской линии. Это было нашим приоритетом в межсезонье»
1сегодня, 02:15
Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»
вчера, 21:57
Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»
55вчера, 20:51
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
5вчера, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом: «На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр, бывший хранителем земли».
11 минут назадФото
Земченок об уходе из СКА: «Заранее сказали, что не видят в составе. Но с расторжением тянули 2 месяца – осадочек остался. Места в других командах уже были заняты»
38 минут назад
Дишковский о словах Ларионова, сравнившего его звено с «Грайнд-Лайн» из «Детройта»: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой. Мы просто стараемся, а там будет видно»
51 минуту назад
Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»
сегодня, 06:30
Пашков о неудачах «Динамо» на старте: «Остается верить, что расчет летних нагрузок сработает. В подготовке идет поиск – и он всегда сопровождается риском»
сегодня, 06:20
Ларионов о Плешкове: «Пока не будем говорить, кто в СКА первый номер, кто второй. Это не спринт, а марафон. Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему»
1сегодня, 05:55
«Торонто» хочет продлить Столарца. Вратарь с кэпхитом 2,5 млн долларов может выйти на рынок в 2026 году (Кевин Уикс)
сегодня, 05:45
Карпухин об «Ак Барсе» после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»
сегодня, 05:30
Яковлев об «Ак Барсе» после 6:3: «Классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Будут, как всегда, претендовать на Кубок Гагарина»
сегодня, 05:15
Жулин о 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Ак Барс» не был готов к игре и активному хоккею от соперника»
1сегодня, 04:45