Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»

Чемпионства «Ак Барса» и «Рубина» – в топ-100 моментов спорта Татарстана.

«Бизнес Online» составил список главных событий татарстанского спорта в XXI веке. Они были расположены в хронологическом порядке.

В список вошли чемпионства «Ак Барса», «Рубина» и УНИКСа, победа Алины Загитовой на Олимпиаде и другие моменты.

1. КАМАЗ выиграл ралли «Дакар» – январь 2000 года.

5. Курбан Бердыев стал главным тренером «Рубина» – август 2001 года.

8. «Рубин» вышел в премьер-лигу – ноябрь 2002 года.

11. Бронзовые медали «Рубина» в первом же сезоне в РПЛ – ноябрь 2003 года.

15. УНИКС выиграл Кубок чемпионов ФИБА – апрель 2004 года.

16. Дебют «Рубина» в еврокубках против «Рапида» – август 2004 года. В первом матче команда из Татарстана добилась победы 2:0.

17. Приглашение Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс» – сентябрь 2004 года.

18. «Ак Барс» собрал сборную мира в локаутный сезон – 2004-2005 годы.

20. Создание тройки Зарипов – Зиновьев – Морозов – лето 2005 года.

23. Чемпионство «Ак Барса» – апрель 2006 года.

26. Победа «Ак Барса» в Кубке европейских чемпионов – январь 2007 года.

27. Смерть Ленара Гильмуллина – июнь 2007 года.

29. «Динамо-ТТГ» выиграло Лигу чемпионов – март 2008 года.

31. Сергей Семак перешел в «Рубин» – январь 2008 года.

33. Первое чемпионство «Рубина» – ноябрь 2008 года.

36. Первый Кубок Гагарина «Ак Барса» – апрель 2009 года.

38. «Рубин» победил «Барселону» – октябрь 2009 года.

40. Второе чемпионство «Рубина» – ноябрь 2009 года.

42. Второй Кубок Гагарина «Ак Барса» подряд – апрель 2010 года.

47. УНИКС выиграл Кубок Европы – апрель 2011 года.

51. «Рубин» выиграл Кубок России – май 2012 года.

60. Бердыев ушел из «Рубина» – декабрь 2013 года.

62. Билялетдинов провалился на Олимпиаде в Сочи – март 2014 года. Сборная России в четвертьфинале проиграла Финляндии (1:3).

63. Волейболистки «Динамо-Казань» выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира – март и май 2014 года.

76. Загитова стала олимпийской чемпионкой – февраль 2018 года.

80. В третий раз Кубок Гагарина у «Ак Барса » – апрель 2018 года. В финальной серии команда победила ЦСКА (4-1).

83. Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» – декабрь 2019 года.

85. Нижнекамец Михаил Сергачев стал обладателем Кубка Стэнли – сентябрь 2020 года.

91. Камила Валиева в центре допинг-скандала и мимо пьедестала почета на Олимпиаде – февраль 2022 года.

96. УНИКС впервые стал чемпионом – апрель 2023 года.

97. «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ – май 2023 года.

С полным списком можно ознакомиться здесь .