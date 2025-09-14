Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»
«Бизнес Online» составил список главных событий татарстанского спорта в XXI веке. Они были расположены в хронологическом порядке.
В список вошли чемпионства «Ак Барса», «Рубина» и УНИКСа, победа Алины Загитовой на Олимпиаде и другие моменты.
1. КАМАЗ выиграл ралли «Дакар» – январь 2000 года.
5. Курбан Бердыев стал главным тренером «Рубина» – август 2001 года.
8. «Рубин» вышел в премьер-лигу – ноябрь 2002 года.
11. Бронзовые медали «Рубина» в первом же сезоне в РПЛ – ноябрь 2003 года.
15. УНИКС выиграл Кубок чемпионов ФИБА – апрель 2004 года.
16. Дебют «Рубина» в еврокубках против «Рапида» – август 2004 года. В первом матче команда из Татарстана добилась победы 2:0.
17. Приглашение Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс» – сентябрь 2004 года.
18. «Ак Барс» собрал сборную мира в локаутный сезон – 2004-2005 годы.
20. Создание тройки Зарипов – Зиновьев – Морозов – лето 2005 года.
23. Чемпионство «Ак Барса» – апрель 2006 года.
26. Победа «Ак Барса» в Кубке европейских чемпионов – январь 2007 года.
27. Смерть Ленара Гильмуллина – июнь 2007 года.
29. «Динамо-ТТГ» выиграло Лигу чемпионов – март 2008 года.
31. Сергей Семак перешел в «Рубин» – январь 2008 года.
33. Первое чемпионство «Рубина» – ноябрь 2008 года.
36. Первый Кубок Гагарина «Ак Барса» – апрель 2009 года.
38. «Рубин» победил «Барселону» – октябрь 2009 года.
40. Второе чемпионство «Рубина» – ноябрь 2009 года.
42. Второй Кубок Гагарина «Ак Барса» подряд – апрель 2010 года.
47. УНИКС выиграл Кубок Европы – апрель 2011 года.
51. «Рубин» выиграл Кубок России – май 2012 года.
60. Бердыев ушел из «Рубина» – декабрь 2013 года.
62. Билялетдинов провалился на Олимпиаде в Сочи – март 2014 года. Сборная России в четвертьфинале проиграла Финляндии (1:3).
63. Волейболистки «Динамо-Казань» выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира – март и май 2014 года.
76. Загитова стала олимпийской чемпионкой – февраль 2018 года.
80. В третий раз Кубок Гагарина у «Ак Барса» – апрель 2018 года. В финальной серии команда победила ЦСКА (4-1).
83. Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» – декабрь 2019 года.
85. Нижнекамец Михаил Сергачев стал обладателем Кубка Стэнли – сентябрь 2020 года.
91. Камила Валиева в центре допинг-скандала и мимо пьедестала почета на Олимпиаде – февраль 2022 года.
96. УНИКС впервые стал чемпионом – апрель 2023 года.
97. «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ – май 2023 года.
С полным списком можно ознакомиться здесь.