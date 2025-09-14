Коньков о старте «Сочи»: «Любая команда Крикунова хорошо готова физически и много двигается. Важно держать уровень на длинной дистанции»

Сергей Коньков оценил старт «Сочи» в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда одержала две победы в первых трех матчах регулярного чемпионата.

«Сочи» конкурирует с хорошими соперниками, это очень важно. Любая команда Владимира Крикунова очень много двигается и хорошо готова физически. «Сочи » старается показать, что они могут составлять конкуренцию.

Понятно, что чемпионат только начался, а уметь держать уровень на длинной дистанции очень важно. Команда побеждает серьезных соперников, она настраивается на каждый матч и готова побеждать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

