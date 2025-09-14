Коньков о старте «Сочи»: «Любая команда Крикунова хорошо готова физически и много двигается. Важно держать уровень на длинной дистанции»
Сергей Коньков оценил старт «Сочи» в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда одержала две победы в первых трех матчах регулярного чемпионата.
«Сочи» конкурирует с хорошими соперниками, это очень важно. Любая команда Владимира Крикунова очень много двигается и хорошо готова физически. «Сочи» старается показать, что они могут составлять конкуренцию.
Понятно, что чемпионат только начался, а уметь держать уровень на длинной дистанции очень важно. Команда побеждает серьезных соперников, она настраивается на каждый матч и готова побеждать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Зарипов о назначении Крикунова в «Сочи»: «Не вижу ничего героического, он хороший специалист. Риск есть во всем, но команда держится неплохо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости