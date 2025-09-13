Камалов о старте «Северстали»: «В Ярославле получили по шапке, «Локомотив» приземлил нас, показал ошибки. В игре со «Спартаком» мы их исправили»

Никита Камалов оценил игру «Северстали» на старте FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева на выезде обыграла «Нефтехимик» (5:0), уступила «Локомотиву» (1:4) и победила «Спартак» (2:1).

– Как оцените старт сезона для себя лично и для команды?

– В целом удовлетворительно. Правда, в Ярославле получили по шапке. Это полезно в начале нашего большого пути. «Локомотив » приземлил нас и показал на наши ошибки и места в игре, которые нужно улучшить. И, я думаю, что в матче со «Спартаком » мы уже их исправили.

– Как успели адаптироваться в команде и в Череповце?

– Все отлично. В Череповце все есть для хоккея и быта. Моя семья радуется. В «Северстали » я открываю для себя много нового в плане хоккея, выхожу на новые горизонты. Впитываю свежую информацию как губка, хотя мне уже тридцать лет и я не первый день в хоккее. Мне здесь очень круто.

– До «Северстали» вы играли за «Металлург». Многие говорят, что Череповец и Магнитогорск максимально похожи друг на друга. Так ли это?

– Да. Вы знаете, мы тут с женой шутили насчет того, что «собрали» все «металлургические» города. Я родом из Новокузнецка, играл в прошлом сезоне за «Металлург » из Магнитогорска, теперь в Череповце. Нам нравятся небольшие города с небыстрым темпом жизни. В Череповце мы живем за городом, для нас это отдельный кайф.

– Если не секрет, где именно вы там живете?

– В частном доме, у нас мини-поселок. Снимаем дом, – сказал защитник «Северстали».