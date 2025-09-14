Миллер может пропустить матч «Ак Барса» с «Металлургом». Защитник травмировался в игре с «Автомобилистом» («Бизнес Online»)
Митчелл Миллер может пропустить матч с «Металлургом».
Об этом сообщает «Бизнес Online».
23-летний защитник «Ак Барса» получил повреждение в предыдущем матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:6).
В текущем сезоне на счету Миллера 3 шайбы в 3 матчах при полезности «0» и среднем игровом времени 20:55.
Игра с «Металлургом» пройдет в Казани 14 сентября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал
