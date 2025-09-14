Бердин пропустил 3 шайбы после 3 бросков «Металлурга». «Ак Барс» не заменил голкипера

Михаил Бердин из «Ак Барса» пропустил 3 шайбы после 3 бросков.

Казанский клуб принимает «Металлург » в матче Фонбет чемпионата КХЛ (0:3, первый период).

Отличились Дерек Барак, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Это были три первых броска в створ ворот «Ак Барса ».

Отметим, что казанцы не стали менять голкипера. Первый сэйв Бердин сделал на восьмой минуте матча.

Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»