Бердин пропустил 3 шайбы после 3 бросков «Металлурга». «Ак Барс» не заменил голкипера
Михаил Бердин из «Ак Барса» пропустил 3 шайбы после 3 бросков.
Казанский клуб принимает «Металлург» в матче Фонбет чемпионата КХЛ (0:3, первый период).
Отличились Дерек Барак, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Это были три первых броска в створ ворот «Ак Барса».
Отметим, что казанцы не стали менять голкипера. Первый сэйв Бердин сделал на восьмой минуте матча.
Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
