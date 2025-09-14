  • Спортс
Гришин о 5:4 с «Локомотивом»: «Нефтехимик» правильно выбрал тактику. Постарались навязать активную игру и не скатываться в оборону»

Игорь Гришин оценил победу «Нефтехимика» над «Локомотивом».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Нижнекамске и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

– Эмоции положительные. Было неудачное начало. Реализация большинства и наша первая шайба позволила ребятам почувствовать, что можно играть. После этого стала видна уверенность у ребят.

Постарались навязать сопернику активную игру и не скатываться в оборону. Раз положительный у нас получился результат, значит, мы правильно выбрали тактику.

– Спецбригады в этом матче стали ключевым фактором?

– Естественно, в современном хоккее это много решает. Ребята обсуждают большинство и воспринимают то, что мы просим, а уровень у ребят, которые там выходят, достаточно высокий, чтобы реализовывать моменты.

В меньшинстве мы вводим свою систему, пытаемся активно играть.

– С чем связана замена вратаря?

– Бывает, что вратарь хорошо играет, а ему не везет. Поэтому решили поменять после четвертой шайбы. Филипп Долганов здорово сыграл и получил каску лучшего игрока.

– Почему не играл Селезнев?

– Ничего, у Гриши была травма еще с прошлого сезона. Она не позволяет показывать лучшие качества в психологическом плане. Чтобы заработать место в составе, нужно воспользоваться моментом.

– Когда ждать Хоружева?

– Надеемся, что он присоединится к тренировочному процессу, когда мы вернемся из поездки, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
